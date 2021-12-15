​​​​​​​مسؤول مصري للمونيتور: القاهرة بحاجة إلى ضمانات من واشنطن لإعفائها من العقوبات المفروضة على دمشق

وقال وزير البترول المصري لموقع "المونيتور" الأميركي خلال زيارته لواشنطن، إن مصر لا تزال تسعى للحصول على "تصريح مناسب" من الولايات المتحدة حتى تتمكن من إمداد لبنان المتعطش للطاقة بالغاز الطبيعي دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف حكومة دمشق.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: "لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نُعاقب في الوقت نفسه. لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب. لذلك فهو عمل مستمر".

ووافقت مصر على صفقة أيدتها الولايات المتحدة لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان باستخدام خط الغاز العربي، وهو خط أنابيب عابر للحدود يمتد من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. وقال الملا إن حكومة دمشق ستتلقى مقابل مشاركتها في المشروع الذي يموله البنك الدولي، تعويضات عينية على شكل إمدادات غاز بدلًا عن مدفوعات نقدية.

وقللت إدارة بايدن من هذه المخاوف، وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة البارزة بوزارة الخارجية، في تشرين الأول، إنه نظرًا لأن الصفقة "تندرج تحت الفئة الإنسانية، فلن تكون هناك حاجة إلى إعفاء من العقوبات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للمونيتور سابقًا إن الإدارة تعمل على معالجة أية مخاوف تتعلق بالعقوبات وضمان هيكلة الترتيبات وتمويلها بطريقة تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة.

وقال الملا "نحن حذرون ونودّ الحصول على الموافقة المطلوبة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية"، مضيفًا أن القضية كانت جزءًا من مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين. وقال "يجب أن تكون هناك وثيقة واضحة تعفينا من أي عقوبات محتملة. أعتقد أنهم سيفعلون ما في وسعهم من أجل تلبية هذا المطلب".

(م ش)