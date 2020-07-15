​​​​​​​مسؤول إيطالي سابق: أوروبا تفتقد لقادة أقوياء يقفون في وجه تصرفات أردوغان

وعدّ فراتيني أن إيطاليا تفتقد لقيادة سياسية، مضيفاً: "كوني كنت نائب رئيس المفوضية الأوروبية قبل سنوات، أنا مضطر للقول، إنني لا أرى قادة حقيقيين وأقوياء في الاتحاد الأوروبي، قادرين على القول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: كفى، كفى عما يفعله في منطقة شرق المتوسط، وكذلك في مسألة التصعيد العسكري في ليبيا وغيرها من الأمور".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي السابق، رئيس حكومة طرابلس في ليبيا فائز السراج إلى وقف الهجمات العسكرية، مشددًا على ضرورة العودة إلى الحوار، للتوصل إلى اتفاق يفضي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وتابع قائلاً: "اعتقد أن الموقف الإيطالي يجب أن يتغير، وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، الذي يزور عددًا من الدول في المنطقة، عليه بداية أن يتعاون بشكل جيد مع مصر ودول الخليج، وروسيا، حتى يتمكنوا من حثّ فايز السراج، على وقف الهجمات العسكرية، والعودة مجددًا إلى الحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وتلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، حيث دعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية إلى التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

(ي ح)