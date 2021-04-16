​​​​​​​مسؤول إيراني: طهران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران بدأت الجمعة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد هجوم استهدف موقعها النووي في نطنز، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

ولم يوضح تعليق محمد باقر قاليباف، الذي نقله التلفزيون الرسمي، النسبة الذي تخطط إيران لتخصيبها، ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد التوترات بالتزامن مع مفاوضات إيران مع القوى العالمية في فيينا بشأن طريقة تسمح للولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاقية ورفع العقوبات الاقتصادية التي تواجهها.

ونقل التلفزيون الحكومي عن قاليباف قوله "إرادة الأمة الإيرانية صانعة معجزات وستنزع فتيل أي مؤامرة". وقال إن التخصيب بدأ بعد منتصف ليل الجمعة بقليل.

في حين أن 60٪ أعلى من أي مستوى تخصيب لليورانيوم في إيران سابقًا، إلا أنها لا تزال أقل من مستويات تصنيع الأسلحة البالغة90٪.

ويمثل الإعلان تصعيدًا كبيرًا بعد التخريب الذي ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي، وهو هجوم وقع في نهاية الأسبوع الماضي، ويشتبه في أن إسرائيل هي التي نفذته.

(م ش)