​​​​​​​مسؤول إيراني: سنواصل تطوير برنامج الصواريخ الباليستية

كشف رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري خلال مراسم في قاعدة للحرس الثوري، حيث عُرض الصاروخ "خيبر شكن" أن "بلاده ستواصل تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية".

كما أضاف أن الصاروخ الجديد يصل مداه إلى 1450 كيلومتراً، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن "الصاروخ الاستراتيجي من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري، وله ميزات فريدة، فهو يعمل بالوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية".

كذلك، أضافت أن "تصميمه المحسن قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث، واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

وكانت طهران زادت من مناوراتها الصاروخية المثيرة للجدل، فقد ظهرت مؤخراً مساعي الحرس الثوري لصنع صاروخ يبلغ مداه 5 آلاف كيلومتر.

فقد أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، في يناير الفائت، عن تجارب صاروخية جديدة "بمحركات قوية تعمل بالوقود الصلب واستخدام مواد مركبة في جسم الصاروخ بدلاً من المعادن".

ومن شأن هذه المسألة أن تزيد القلق حول أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث أن عدم استخدام المواد المعدنية يعني خفة وزن الصاروخ، واستخدام الوقود الصلب يعني إعطاء قوة دفع أكبر له. إذاً هذا الأمر في مجمله مؤشر على محاولات إيرانية لزيادة مدى صواريخها.

يشار إلى أن إيران ترفض التفاوض على برنامجها الصاروخي المثير للجدل، وتصفه بـ "الخط الأحمر"، في الوقت الذي تعرب فيه بلدان إقليمية وغير إقليمية، عن قلقها بشأن تطوير طهران لبرنامجها الصاروخي وتدعو لاتفاق شامل مع إيران في مختلف القضايا، بما في ذلك الحد من برنامج الصواريخ الإيراني.

(ش ع)