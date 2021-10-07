​​​​​​​مسؤول إيراني يوضح آلية تنفيذ الاتفاق الإيراني الأرميني المبرم ويؤكد أهميته

وأفاد نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، خير الله خادمي، أنه سيتم وفقاً للاتفاق الموقع بين إيران وأرمينيا لتعزيز البنى التحتية في مجال ترانزيت السلع "إنشاء طريق ترانزيت جديد في غضون شهر واحد داخل الأراضي الأرمينية، ليتم تسهيل عملية عبور الشاحنات الايرانية؛ وبما يغنيها عن استخدام الطرق السابقة، ودفع الضرائب الإضافية إلى سلطات باكو"، حسب شبكة روسيا اليوم.

ولفت خير الله خادمي إلى زيارته الأخيرة إلى جمهورية أرمينيا ومباحثاته التي وصفها بـ "الجيدة" مع المسؤولين المعنيين هناك، حول ظروف الطرق السريعة بما في ذلك الطريق الذي يصل حدود "نوردوز" الإيرانية بمدينة يريفان.

وأشار إلى أن هذه المباحثات شهدت "وضع آليات مناسبة لإنشاء طريق جديد، من شأنه أن يحل المشاكل الحالية لسائقي الشاحنات الإيرانية، عند استخدامهم طريق "غوريس" – "قابان" بمسافة 21 كم داخل الأراضي الأذربيجانية؛ لافتاً إلى أن سلطات هذا البلد تفرض على السائقين الإيرانيين دفع ضرائب إضافية.

وكشف خادمي أنه أكد خلال المباحثات مع المسؤولين بجمهورية أرمينيا، استعداد بلاده لتقديم الدعم والتعاون من أجل تسريع وتيرة المراحل التنفيذية لهذا المشروع.

هذا، وتوجّه يوم الاثنين نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، خير الله خادمي، إلى أرمينيا، على رأس وفد تقني وهندسي لاتخاذ الإجراءات بشأن مشاركة إيران في بناء طريق "تاتو"، والمقرر أن يوصل إيران مباشرة بأرمينيا، دون الحاجة إلى عبور الأراضي الأذرية.

يذكر أن أذربيجان فرضت خلال الشهر الماضي لوائح صارمة على الشاحنات الإيرانية المتوجهة إلى أرمينيا والعائدة منها، والتي تعبر طريقا طوله 400 كيلومتراً من حدود "نوردوز" الإيرانية إلى يريفان عاصمة أرمينيا.

(ل د)