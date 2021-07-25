​​​​​​​مسؤول إيراني يكشف السر وراء أزمة المياه في إيران وروحاني يتعهد بحلها

وقال مسؤول في منظمة البيئة الإيرانية إن "منطقة الهور العظيم، بمحافظة خوزستان تم تجفيفها بتصريح من مجلس الأمن القومي الإيراني لتسهيل عمليات شركة نفطية صينية"، بحسب ما أفادت به شبكة روسيا اليوم (RT).

من جانبه، وعد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني بفتح سدود محافظة الأحواز، في ظل الاحتجاجات الواسعة في يومها العاشر والتي تشهدها مدن المحافظة وبعض المدن المجاورة، بسبب أزمة المياه الناجمة عن تحويل مجاري الأنهار وتشييد السدود.

وكان روحاني ألقى باللوم في أزمة شح المياه على ارتفاع درجة الحرارة وتراجع هطول الأمطار، لكنه اضطر تحت توسع الاحتجاجات إلى التعهد بفتح السدود لمياه الشرب، فيما طالب سكان المحافظة التي تقطنها غالبية عربية، بـ "أفعال وليس مجرد أقوال لمعالجة الأزمة".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة مياه وجفاف غير مسبوقة تعاني منها تلك المنطقة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة في محافظة خوزستان، وعدد من المحافظات المجاورة لها.

وخرج آلاف المواطنين في خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، كما شارك التظاهرات المئات في مدينة بوجنورد بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران ومدينة الفلاحية تضامناً مع احتجاجات الأحواز المستمرة.

(د ع)