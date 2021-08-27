​​​​​​​مسؤول إسرائيلي: بينيت سيطلب من بايدن عدم سحب القوات الأميركية من العراق وسوريا

ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع والا الإسرائيلي إنه "من المتوقع أن يطلب بينيت من بايدن عدم سحب الولايات المتحدة لقواتها من العراق وسوريا لأن مثل هذا الخروج يمكن أن يخدم إيران ويعززها، مضيفاً أن "قضية القوات الأميركية في العراق أمر بالغ الأهمية".

ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني 2020، تعرضت الحكومة العراقية لضغوط من المجموعات الإيرانية والشيعية لطرد القوات الأميركية من البلاد.

كما سيقدم بينيت إلى بايدن فكرة إقامة تحالف إقليمي دفاعي تؤيد فيه الشركات الإسرائيلية والدول العربية التي أقامت علاقات مع تل أبيب بموجب اتفاقيات إبراهيم. ويرى المسؤول الإسرائيلي الكبير أن مثل هذا التحالف الإقليمي سيساعد في كبح إيران وطموحاتها للسيطرة على المنطقة. ومن المتوقع أيضاً أن يوصي بينيت بتشكيل فريق إسرائيلي أميركي مشترك للتعامل مع القضية الإيرانية.

(م ش)