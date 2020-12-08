​​​​​​​مسؤول في إدارة بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قابل للتحقيق

وقال جاك سوليفان، الذي رشحه بايدن لمنصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي: "أعتقد أن ذلك ممكن، وقابل للتحقيق"، وأفاد في حديث نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عودة الولايات المتحدة إلى قائمة المشاركين في الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب ضد طهران، سترسخ الأساس لـ "مفاوضات لاحقة" حول مسائل أوسع.

ويعتقد سوليفان أن زيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الاقتصاد، تعدّ الأساس لتشكيل السياسة الخارجية لإدارة بايدن في العديد من الاتجاهات ومن بينها إصلاح المنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، ومواجهة المنافسين مثل الصين.

وقال: "نرى أن هذه الصيغة التي نجحت في الماضي، ستوفر نموًّا كبيرًا في القطاع الخاص، وستطور الابتكارات في بلادنا".

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018 بقرار أحادي الجانب اتخذته إدارة الرئيس ترامب، وفرض على إثره عقوبات صارمة على إيران.

(س ر)