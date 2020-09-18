​​​​​​​مسؤول في الشؤون الأوربية: مسعى فرنسي لفرض عقوبات أوروبية على تركيا

ونقلت وكالة الاسوشيتد بريس عن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بيون، قوله، إن بلاده تؤيد دعوات قبرص في فرض عقوبات أوروبية على أنقرة، كما دعا المسؤول الفرنسي الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة إلى فرض عقوبات على أنقرة في حال استمرار تركيا في تهديد أمن وسيادة دول أعضاء في الكتلة.

وقال بون بعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس في نيقوسيا "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا لتفعيل كل الأدوات المتاحة، وبالتأكيد اللجوء إلى العقوبات إذا لم تسر التطورات في اتجاه إيجابي".

ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في غضون أيام قليلة لمناقشة كيفية الرد على تصرفات تركيا في شرق المتوسط، والتي أدت الى تصعيد التوترات العسكرية بين كل من اليونان وتركيا.

وختم بيون، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول الإجراءات التركية وأن فرنسا "ملتزمة" بحل القضية وذلك من خلال إظهار وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط ​​لدعم شركائها في الاتحاد الأوروبي.

(م ش)