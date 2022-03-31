​​​​​​​مسؤول في الإدارة الذاتية لشنكال يحذر من خطورة بناء الجدار: يريدون فرض الحصار علينا

بتاريخ 9 تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المنتهية ولايته، والحزب الديمقراطي الكردستاني التوصل لاتفاقية استهدفت إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال، وحينها قال عنها الإيزيديون إن الاتفاقية "فرمان" تحت مسمى القانون يجري بحقهم وأعلنوا رفضهم التام لها.

منذ منتصف آذار الحالي، يبني الجيش العراقي جداراً فاصلاً بين شنكال وروج آفا، ويؤكد مراقبون أنه يهدف إلى حصار شنكال وعزله عن محيطه الكردي وتقطيع أوصال كردستان التي قسمتها القوى الاستعمارية في اتفاقية سايكس – بيكو، وأن بناءه بند سري لم يتم الإعلان عنه في الاتفاقية ويطبق الآن.

مخطط خطير يتشارك فيهPDK والعراق وتركيا

يقول نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال آزاد حسين "اتفاقية 9 تشرين الأول، تتضمن مخططاً خطيراً يتشارك فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية وتركيا، وما يجري على حدود شنكال وروج آفا بند من اتفاقية التآمر على المجتمع الإيزيدي".

خلايا داعش منتشرة في كامل الأرض العراقية

هذا وتدّعي الحكومة العراقية أن الهدف من بناء الجدار هو حماية أرضها من تسلل مرتزقة داعش، بينما يقول حسين "شنكال هو المنطقة الأكثر أمناً في العراق، خلايا داعش منتشرة وبكثرة في كامل الأرض العراقية، الصحراء العراقية تمتلئ بأوكارها، لكن يبدو أن هناك من يضغط على الحكومة لتنفيذ مخططات معادية بحقنا".

في عام 2014 سلم الجيش العراقي مدينة الموصل لداعش خلال 3 ساعات فقط وفي شهر آب من العام ذاته انسحب الجيش العراقي والقوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني من شنكال أثناء هجوم داعش على القضاء.

يريدون فرض الحصار على شنكال لقطع النفس مع روج آفا

آزاد حسين وفي تصريحه الخاص لوكالتنا، تحدث عن الدعم والمساندة الكبيرة التي قدمتها روج آفا والإدارة الذاتية أثناء النزوح وهجوم مرتزقة داعش عام 2014، وأن بناء الجدار يستهدف قطع الصلة بين روج آفا وشنكال؛ "لأن المنطقتين أعلنتا إدارتهما الذاتية، ولهما قواتها العسكرية التي تحمي وجودهما وتدافع عنهما؛ لذا لا يقبلون أن تنتشر فكرة التحرر من العبودية، ويريدون فرض الحصار على شنكال".

العراق يبني الجدار بأوامر تركية

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشنكال تطرق في حديثه إلى الوضع العراقي الداخلي والتدخل الخارجي الواضح فيه، ويرى أن الحكومة العراقية لا يمكنها الوقوف في وجه المخططات الخارجية؛ بل على العكس تنسق معهم، وأردف "الهجمات الجوية التي تنفذها تركيا على الإيزيديين في شنكال خرقٌ واضح للسيادة العراقية، لكن تنسيق الحكومة معها (تركيا)، يشير إلى الحالة الداخلية في العراق".

وقال "العراق ليس في مستوى يستطيع فيه الدفاع عن نفسه ضد الخارج، البرلمان العراقي لا يمكنه عقد جلسة كاملة النصاب القانوني منذ انتخابه؛ بسبب التدخل الخارجي المباشر في أموره".

وأضاف "وأيضاً لا يمكن النظر إلى بناء الجدار كخطة من الحكومة العراقية، بحجة حماية أمنها، بل الأوامر التركية واضحة جداً".

آزاد حسين تحدث عن ما قبل 2014، والسعي الكبير للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الاستيلاء على شنكال وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والاستفتاء عليها، وذكر "يبدو أن PDK لم يعد يطالب بشنكال، بالتأكيد له اتفاقية أخرى على حساب الاستغناء عن شنكال لصالح حكومة بغداد وتركيا".

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديمغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع.

يجب توخي الحذر

واختتم حديثه بضرورة توخي الحذر من المخططات المعادية للمجتمع الإيزيدي ومعرفة خفاياها، وقال "بناء الجدار جزء من مخطط خطير ينفذونه، لأنه يبنى فقط في جغرافية شنكال وجميع ادعاءاتهم لا أساس لها".

(م)

ANHA