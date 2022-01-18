​​​​​​​مسؤول في البيت الإيزيدي ينتقد تصرفات الجيش العراقي في شنكال: ليست في مصلحة العراق وشعوبها

عاود الجيش العراقي اليوم، تهديد أسايش إيزيدخان في قضاء شنكال، وطالبهم بإخلاء موقع لهم في ناحية سنوني وإلا سيقوم بإخراجهم بالقوة، ورغم كافة مناشدات الإدارة الذاتية لشنكال للجيش العراقي بعدم خلق الفوضى والتوتر في شنكال، إلا أنه استمر في استفزازاته تلك.

وتعقيباً على تلك التوترات في شنكال، تحدث الإداري في البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، فاروق طوزو، لوكالتنا، وبين أن تهديدات الحكومة العراقية لأسايش إيزيدخان في قضاء شنكال، عمل يصب في خدمة أجندات الدول الخارجية وعلى رأسها الاحتلال التركي. وقال: "ليس لصالح شعوب شنكال والعراق".

ونوه طوزو، إلى أن أساش إيزيدخان هي من حمت جبال شنكال وأهاليها وهم إرادة أهالي شنكال، مؤكداً أن تلك التوترات والاستفزازات هي ضمن مخططات تهدف للقضاء على الإدارة الذاتية في شنكال وإرادة شعوبها.

وناشد طوزو في نهاية تصريحه الحكومة العراقية لإيقاف تلك التوترات في شنكال واحترام إرادة الشعب الإيزيدي، فيما دعا شعوب كردستان عامةً، وأبناء شنكال خاصةً للوقوف أمام كافة المؤامرات والمخططات التي تستهدف أرضهم ووجودهم وإرادتهم الحرة، وأن يحافظوا على حقوقهم المشروعة وأن يساندوا إدارتهم وقواتهم.

(أم)

ANHA