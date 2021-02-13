ونشر التلفزيون التركي خريطة تتنبأ بتوسيع أنقرة نفوذها في العالم حتى عام 2050 إلى أجزاء واسعة من جنوب روسيا منها القرم نفسها.

وصرح رئيس لجنة الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية القرم، يوري غيمبيل، لوكالة "نوفوستي"، قائلًا: "يبدو أنه أمر سخيف ويشبه جزءًا من مؤلف خيالي علمي، يمكن فقط أن ننصح تركيا بترك أحلامها بشأن الأراضي الروسية، لأنها تواجه خطر تقويض سلامتها بسبب طموحاتها المفرطة".

وتابع: "إن تركيا كانت تولي اهتمامًا نشطًا بالقرم، وأطلقت أنشطة دعائية ومالية مكثفة هناك خلال فترة تبعية شبه الجزيرة لأوكرانيا".

وأضاف: "لكن الآن أصبحت القرم جزءًا من روسيا قانونيًّا، وروسيا ليست أوكرانيا ومثل هذه الألعاب وراء الكواليس معها لن تمر".

(د أ)