​​​​​​​مسؤول ايراني رفيع: تجربة طهران المريرة مع واشنطن هي السبب في الضغط للتوصل إلى اتفاق موثوق

ونقل عن علي شمخاني قوله، خلال اجتماع بين البرلمانيين الإيرانيين والمجلس الأعلى للأمن القومي "التجربة المريرة مع خرق الولايات المتحدة للوعود وتقاعس الأوروبيين جعلت من الحتمي تلبية متطلبات اتفاق موثوق ومتوازن ومستدام"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتقول جميع الأطراف المشاركة في المحادثات إنه تم إحراز تقدم نحو استعادة اتفاقية الحد من البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات، والتي تخلت عنها الولايات المتحدة في 2018، لكن طهران وواشنطن قالتا إنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه على الرغم من التقدم في المفاوضات، فإن النقطة الشائكة الرئيسة هي أن طهران تريد التخلص من قضية آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة، ولكن غير المعلنة في إيران وإغلاقها إلى الأبد.

(م ش)