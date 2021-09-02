​​​​​​​مسؤول أوروبي: لن نتسرع في الاعتراف رسمياً بطالبان ولكن سنحتاج إلى التعامل معها

وقال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطًا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة دون قيود، بحسب وكالة فرانس برس.

كما أكد على أنه "ليس هناك شك لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي سياق مجموعة السبع: نحتاج إلى التعامل مع طالبان. نحتاج إلى التواصل مع طالبان. نحتاج إلى التأثير على طالبان. نحتاج إلى استغلال النفوذ الذي نتمتع به".

كما أعلن ويجاند رغبة الاتحاد في تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالي 30 ألف أفغاني.

وتابع: "لم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على الحكم بشكل فعال، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيس للعلاقات الرسمية سيكون تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثل الجميع".

وعلى الرغم من مرور أسبوعين على سيطرتها على العاصمة كابول، لم تعلن طالبان بعد عن تشكيل حكومة أو تكشف عن الكيفية التي تعتزم الحكم بها.

وأضاف ويجاند إن الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذًا للإرهابيين.

ومن جهتها، تعهدت الولايات المتحدة، على لسان وزير دفاعها لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "باستخلاص العبر" من حرب أفغانستان، مؤكدين أنهما يشعران بـ"الألم والغضب" بعدما سيطرت على البلد حركة طالبان، العدو اللدود للولايات المتحدة طوال سنوات الحرب العشرين.

وفي أول تصريح علني له منذ انتهت منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء عمليات الإجلاء الفوضوية لـ124 ألف مدني من مطار كابول قال أوستن إنه "لا توجد عملية مثالية على الإطلاق".

وأضاف الجنرال السابق الذي حارب في أفغانستان "نريد استخلاص كل العبر الممكنة من هذه التجربة".

(م ش)