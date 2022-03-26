​​​​​​​مسؤول أوروبي: الاتفاق النووي مع إيران قريب جداً

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم السبت، إن إيران والقوى العالمية على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي من شأنه أن يكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

وكانت المحادثات النووية قريبة من التوصل إلى اتفاق إلى أن قدمت روسيا مطالب في اللحظة الأخيرة للولايات المتحدة، مصرة على أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب تحركها العسكري في أوكرانيا يجب ألا تؤثر على تجارتها مع إيران.

وقال إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية يوم الجمعة، إنه سيتوجه إلى طهران يوم السبت للقاء كبير المفاوضين الإيرانيين.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الأسبوع، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق نووي على المدى القصير إذا كانت الولايات المتحدة براغماتية.

لكن المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر حذراً في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق.

(م ش)