​​​​​​​مسؤول أوكراني يتوقع انتهاء الحرب في الأول من أيار

حذرت الولايات المتحدة الصين من تقديم مساعدة عسكرية أو مالية لموسكو بعد تحرك الأخيرة العسكري في أوكرانيا، مع تصاعد العقوبات على قادة السياسة ورجال الأعمال الروس، وسعي المدنيين إلى الفرار من القتال العنيف على الأرض.

ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس لتخفيف الأزمة يوم الثلاثاء بعد انتهاء المناقشات يوم الاثنين عبر الفيديو دون الإعلان عن أي تقدم جديد.

وهز انفجاران قويان العاصمة كييف قبل الفجر، وسمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق مختلفة بما في ذلك أوديسا، تشيرنيهيف، تشيركاسي وسميلا.

وقالت خدمات الطوارئ إن شخصين لقيا حتفهما عندما تعرض مبنى سكني في كييف لهجوم.

وفقًا لمسؤولين أميركيين، طلبت روسيا دعمًا عسكريًا واقتصاديًا من بكين، مما يشير إلى استعدادها لتقديم المساعدة.

وتنفي موسكو ذلك قائلة إن لديها موارد كافية لتحقيق كل أهدافها. ووصفت وزارة الخارجية الصينية التقارير المتعلقة بالمساعدة بأنها "معلومات مضللة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين بعد أن التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في روما "لقد أبلغنا بكين بوضوح شديد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي. لن نسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها".

وذكر مسؤول أميركي أن الاجتماع الذي استمر سبع ساعات كان "مكثفا" وعكس "خطورة اللحظة".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "روسيا ربما تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا ردا على هجوم مزيف على القوات الروسية، دون الاستشهاد بأدلة". وأدلى مسؤولون أميركيون بتصريحات مماثلة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام أسلحة بيولوجية. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه ليس لديها دليل على أن كييف لديها مثل هذا البرنامج.

وسمحت موسكو يوم الاثنين للقافلة الأولى بالخروج من ماريوبول المحاصرة، موطن أسوأ أزمة إنسانية في الصراع.

وقال أندريه ريمبل ممثل مجلس مدينة ماريوبول لرويترز "في أول ساعتين، غادرت 160 سيارة".

وتقول السلطات المحلية إن "ما بين 2300 و20 ألف مدني قتلوا حتى الآن في القصف الروسي على المدينة، وهو عدد لا يمكن تأكيده بشكل مستقل".

وأعيدت الطاقة إلى مفاعل تشيرنوبيل النووي المعطل بعد أن أجبرت الأضرار المحطة على الاعتماد على الكهرباء من مولدات الديزل، حسبما أفادت "أوكرانيا 24" يوم الثلاثاء.

وتقول الأمم المتحدة إن "أكثر من 2.8 مليون شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب".

مزيد من العقوبات

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا، بحسب فرنسا.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل رسميًا، لكن مصادر دبلوماسية قالت إنها ستشمل فرض حظر على استيراد الصلب والحديد الروسي، وحظر تصدير السلع الكمالية، وفرض حظر على الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقالت المصادر إن رومان أبراموفيتش مالك فريق تشيلسي لكرة القدم و14 آخرين سيضافون إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات تتبع الطائرات أن طائرة تابعة لأبراموفيتش هبطت في موسكو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بعد إقلاعها من اسطنبول بعد توقف قصير هناك.

وأعلنت اليابان يوم الثلاثاء عن تجميد أصول 17 فردا روسيا، من بينهم 11 عضوا في مجلس الدوما الروسي، وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك، وكذلك الملياردير فيكتور فيكسيلبرغ بعد تحركات أميركية مماثلة.

وأدت العقوبات التي يقودها الغرب إلى عزل روسيا عن أجزاء رئيسية من الأسواق المالية العالمية وجمدت ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي البالغ حجمها 640 مليار دولار، مما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس أركان الرئيس الأوكراني، في وقت متأخر يوم الاثنين، إن "الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تنتهي بحلول أوائل أيار، وذلك عندما تنفد موارد روسيا لمهاجمة جارتها".

لم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو - التي لا يشارك فيها أريستوفيتش شخصيًا - عن نتائج قليلة جدًا حتى الآن بخلاف العديد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

وفي مقطع فيديو نشرته عدة وسائل إعلام أوكرانية، قال أريستوفيتش إن "التوقيت الدقيق سيعتمد على مقدار الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة".

وقال أريستوفيتش "أعتقد أنه في موعد أقصاه أيار، يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير، سنرى، أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".

(م ش)