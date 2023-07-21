​​​​​​​مسؤول عراقي: مقبلون على شحّ مياه غير مسبوق

قال مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل "في تاريخ الوزارة".

كما أضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.

يشار إلى أن أزمة شحّ المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في "كارثة" للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.

ويعاني العراق من أزمة مياه؛ نتيجة تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار وتلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، ما تسبّب في ظهور أزمة شحّ مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات، نتيجة قيام دولة الاحتلال التركي ببناء السدود الجديدة على المصب الرئيس للنهرين شمال تركيا، حيث المنبع.

(م ش)