​​​​​​​مسؤول عراقي يؤكد انخفاض منسوب مياه نهري الدجلة والفرات إلى أكثر من النصف

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن جميع دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، وهذا بدوره أدى الى قلة الايرادات المائية"، مبيناً أن "هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول في إنشاء سدود خزنية ومشاريع إروائية، وأن هذه العوامل أثّرت في إيرادات العراق المائية".

وأضاف: "أن العام الحالي يُعدّ عاماً شحيحاً بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من ٥٠%، بالإضافة الى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى"، لافتاً الى أنه "تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات".

وأشار راضي إلى "عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري ضمن ملف المياه، وأن هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى تركيا مطلع الشهر المقبل من أجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق".

وأكد راضي "أن هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وأن زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجاً لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، ولقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية مع الجانب السوري بخصوص ملف المياه".

ولفت إلى أن "وفداً عراقياً سبق له أن زار تركيا في حزيران الماضي، بحث خلال زيارته تلك ملفات مهمة، واطلع الوفد على مجموعة من المنشآت والخزين المائي في سد اليسو، أن هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي المقبلة الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق".

ويشار إلى أن تركيا حبس منذ بداية العام الجاري مياه نهري الفرات ودجلة عن سوريا والعراق، ما ألقى بظلاله على الزراعة وتربية الحيوانات وحياة البشر في الدولتين، دون أي مراعاة للاتفاقات السابقة بينها.

وتستخدم تركيا المياه كسلاح لمحاربة السوريين والعراقيين الذين يرفضون السياسات الاحتلالية لتركيا في المنطقة.

(ل د)