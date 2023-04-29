​​​​​​​مسؤول أميركي: الطيارون الروس في سوريا يستفزوننا للدخول في اشتباكات

قال مسؤول أميركي، لشبكة سي إن إن، إن "الطيارين الروس في سوريا يحاولون استفزاز المقاتلات الأميركية، لكن يبدو أنهم لا يريدون إسقاطها".

وأضاف المسؤول "يبدو أن الروس يريدون جرنا إلى الدخول في اشتباكات ووقوع حادث دولي".

ويشهد الطيران العسكري، أحياناً، اشتباكات بين الطائرات، وغالباً ما تكون في نطاقات قريبة نسبياً، حسب الشبكة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت، في وقت سابق، إن الطيارين الروس يحاولون "الاشتباك بعنف" مع طائرات أميركية فوق سوريا.

ووفقاً للمتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي الكولونيل جو بوتشينو، يعد ذلك جزءاً من نمط حديث لسلوك أكثر عدوانية، وأضاف إن هذه المحاولات تكررت مؤخراً من قبل الطيارين الروس.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت، على مدى السنوات العديدة الماضية، خطاً لتجنّب الاشتباك غير المقصود بين الجيشين في سوريا وتجنّب الأخطاء أو المواجهات غير المقصودة التي يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى التصعيد.

وقال المسؤول "إن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع نظرائهم الروس بشأن الأحداث الأخيرة، وردّ الروس، لكن "ليس بالطريقة التي تعترف بوقوع الحادث أبداً".

وأضاف المسؤول أنه منذ بداية آذار بلغت انتهاكات الطائرات الروسية لبروتوكولات تجنّب الاشتباك ما مجموعه 85 حالة، بما في ذلك التحليق بالقرب من قواعد التحالف، والفشل في الوصول إلى خط عدم الاشتباك، وأكثر من ذلك، ويشمل ذلك أيضاً 26 حالة حلقت فيها طائرات روسية مسلّحة فوق مواقع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا، وتابع المسؤول: "يبدو أنه متسق مع طريقة جديدة للعمل".

وأضاف إن الطيارين الأميركيين رفضوا الانخراط في المعارك، ويلتزمون ببروتوكولات تجنّب الاشتباك.

وقال قائد القوات الجوية المركزية الأميركية الجنرال أليكسوس غرينكويتش، في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: "إنه أمر مقلق لأنه يزيد من خطر سوء التقدير، وبالنظر إلى حوادث مثل اعتراض MQ-9، وهذا ليس نوع السلوك الذي كنت أتوقعه من قوة جوية محترفة".

(م ش)