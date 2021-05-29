​​​​​​​مسؤول أميركي سابق: تركيا دولة راعية للإرهاب وعلى واشنطن معاقبتها

وتحدث المسؤول السابق في الخارجية الأميركية والكاتب ديفيد فيليبس في مقال لها لصحيفة"neweurope" الأسبوعية البلجيكية، قائلًا إن تركيا تعمل كدولة راعية للإرهاب (SST)، حيث تغذي التطرف الإسلامي محليًّا وتنشر المرتزقة الجهاديين في سوريا وليبيا وقره باغ.

وأكد أنه لا ينبغي الاستخفاف بإدراج تركيا في قائمة الدول المساهمة في ذلك، ويتطلب تصنيف (SST) عقوبات إلزامية من قبل الولايات المتحدة، مما قد يتسبب في ضرر عميق للعلاقات الأمريكية التركية.

وأشار إلى أنه يمكن للدول الغربية معاقبة مسؤولي الأمن الأتراك وتركيا لدعم الإرهاب مع توفير معايير للسلوك الحسن حتى تتمكن تركيا من إصلاح نفسها واستعادة العلاقات الجيدة مع الغرب، في حالة عدم إدراجها في قائمة (SST).

سوريا

وبحسب المسؤول الأميركي السابق يمكن إرجاع تواطؤ تركيا مع المنظمات الإرهابية إلى تأسيس حزب الله التركي في التسعينات، والذي اغتال السياسيين الكرد المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني.

تم إضفاء الطابع المؤسسي على دعم (الجهاديين) في آب/أغسطس 2013 عندما استخدم بشار الأسد أسلحة كيماوية لضرب غوطة دمشق، حيث قتلت المدفعية المليئة بغاز السارين والخردل ما يقدر بنحو 1729 شخصًا، بينهم 400 طفل.

غضب أردوغان من قتل المدنيين "السنة" وأخذ على عاتقه الرد، وأنشأت وكالة المخابرات الوطنية التركية (MIT) ما يسمى بالطريق (الجهادي) السريع الذي مكّن 40 ألف مرتزق أجنبي من ثمانين دولة من العبور عبر تركيا إلى الرقة في سوريا.

قدم الـ (MIT) الأسلحة والمال والمساعدة اللوجستية، ظهر المرتزقة الأجانب الذين أصيبوا في ساحة المعركة بسوريا في المستشفيات التركية وهم يتلقون الرعاية.

وأصبحت إدلب في شمال غرب سوريا نقطة الصفر لتورط تركيا مع الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة، حيث يدعم أردوغان مرتزقة (هيئة تحرير الشام، وجبهة النصرة، وأنصار الدين، وجيش السنة) الذين يطمحون إلى إقامة إمارة إسلامية في سوريا تحت سيطرة القاعدة.

عندما هجمت تركيا على عفرين في كانون الثاني/ يناير 2018، وهي بلدة ذات أغلبية كردية تقع غرب نهر الفرات، تلقى 6000 جندي تركي و10 آلاف مرتزق وإرهابي الدعم من أردوغان.

وقام الإرهابيون المدعومون من تركيا بقطع رؤوس المدنيين وتشويه جثث النساء الكرديات، فبالنسبة لأردوغان، مكافحة الإرهاب تعني قتل الكرد.

طورت تركيا صيغة عسكرية في سوريا، هاجمت القوة الجوية والمدفعية التركية المدنيين قبل أن يتقدم المرتزقة الجهاديون، المدعومون بالمدفعية التركية، للاستيلاء على الأراضي وإجراء التطهير العرقي.

ليبيا

بعد أن أثبتوا قوتهم في سوريا، تم تصدير المرتزقة إلى مناطق نزاع أخرى حيث يمكن لبراعتهم في ساحة المعركة أن تعزز أهداف تركيا الاستراتيجية والأيديولوجية.

أرسلت تركيا 300 مرتزق من "الجيش الوطني السوري" إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وفي أقل من عام، تم إرسال 18 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، وتضم القوة 350 طفلًا مجندًا.

وشمل دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني كلًّا من التدريب والدعم التشغيلي، استخدمت تركيا المركبات الجوية غير المأهولة من طراز بيريقدار، فضلًا عن الأصول الاستخباراتية إلى جانب "الجيش الوطني السوري"، مما ساعد في قلب ساحة المعركة لصالحها.

جاء انتشار القوات التركية في ليبيا في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري لعام 2019 بين طرابلس وأنقرة. وقامت القوات التركية بتحصين قاعدة الوطية الجوية على الحدود التونسية، وكذلك منشآت في مصراتة وقاعدة بحرية في الخمس.

قره باغ

تعاملت تركيا مع دعمها (للجهاديين) على أنه امتياز لها، حيث قامت بتصدير المقاتلين من منطقة قتالية إلى أخرى، وتم إرسال المرتزقة المتمرسين من ليبيا إلى قره باغ، وانضم بعض المرتزقة المعروفين إلى عملية قره باغ التي انطلقت في 27 أيلول/سبتمبر 2020.

سيف بلود، المعروف أيضًا باسم سيف أبو بكر، قاد فرقة حمزة في مرتزقة "الجيش الوطني السوري"، والتي قاتلت في عفرين وكذلك الحرب الأهلية الليبية، وتم نقل بلود وحوالي 500 من أتباعه إلى أذربيجان للانضمام إلى القتال في قره باغ.

بلود هو سوري تركماني ظهر لأول مرة في فيديو دعائي لداعش عام 2013، كان مسؤولًا عن جرائم حرب متعددة، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وكذلك القمع الوحشي في عفرين.

ابتداءً من عام 2015، قاد فهيم عيسى مرتزقة "فرقة السلطان مراد"، وشارك في هجمات الاحتلال التركي على عفرين وسري كانيه وكري سبي والحرب الأهلية الليبية.

عيسى، وهو تركماني أيضًا، متهم بارتكاب جرائم حرب متعددة، مثل بتعذيب الكرد في سوريا والقصف العشوائي للمدنيين.

أبو عمشة يقود مرتزقة "لواء سليمان شاه"، والمعروف باسم العمشات، اكتسبت مكانة بارزة كواحدة من أكثر فصائل المرتزقة وحشية التي احتلت عفرين، وصادرت ممتلكات واختطفت أفرادًا مقابل فدية درّت 12 مليون دولار سنويًّا، أبو عمشة نفسه متهم بالاغتصاب والقتل.

بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، قام المرتزقة المدعومون من تركيا بتدمير الكنائس والمعالم الثقافية الأرمنية، وهو ما يعد أيضًا انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

يتم تطبيق مصطلح (SST) من قبل وزارة الخارجية الأميركية على البلدان التي "قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي"، وفقًا للمادة 1754 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019، القسم 40 من قانون تصدير الأسلحة قانون المراقبة، والمادة 620 (أ) من قانون المساعدة الخارجية.

حاليًّا، تم تصنيف كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا على أنها دول من فئة (SSTs)، ويتطلب التصنيف عقوبات أحادية الجانب.

وبعيدًا عن تصنيف SST، يمكن للولايات المتحدة أن تشير إلى القلق من خلال تقليل اعتمادها على تركيا كشريك أمني، ويمكنها نقل أصول من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا إلى منشآت في قبرص ورومانيا أو حاملة طائرات في شرق البحر المتوسط، يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تنظر في نقل 50 سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا من إنجرليك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة للقوات المسلحة التركية. كما يمكن أن تقيد سفر المسؤولين الأتراك إلى الولايات المتحدة، مثل هاكان فيدان، وكذلك أفراد أسرهم، ويمكن أيضًا تجميد الحسابات المصرفية الأجنبية للمسؤولين الأتراك المتورطين في دعم التطرف العنيف.

(م ش)