​​​​​​​مسؤول أمريكي: توقيع اتفاقات مشتركة بين واشنطن والخرطوم

وصرّح مسؤول حكومي أمريكي رفيع في واشنطن لـ "سكاي نيوز عربية" أن الإدارة الأمريكية الممثلة بوزارتي الدفاع والخارجية تقوم بإجراء محادثات مع الحكومة السودانية عبر ممثلين ديبلوماسيين وعسكريين، كانوا وصلوا في الساعات الماضية إلى الخرطوم، من أجل التوقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين.

وقال المسؤول: "إن الاتفاقات هذه تتضمن توفير عقود تسلح للجيش السوداني، قد يكون جزء من ضمن مبيعات أسلحة ميسّرة في المدى القصير، إضافة الى برامج تدريب تشمل زيارة ضبّاط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أمريكيين إلى السودان".

وأوضح المسؤول أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت، وهي ستشمل تعاون استخباراتيًّا في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصًا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة، وفي مقدمها منطقة القرن الأفريقي.

هذا ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أمريكية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة.

(د أ)