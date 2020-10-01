​​​​​​​مسؤول أمريكي يؤكد إرسال تركيا لمئات المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

حذر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية من مواصلة أنقرة وموسكو التدخل العسكري المباشر في النزاع الدائر حاليا في ناغورنو كراباخ، وذلك من خلال دعمهما بكل الوسائل طرفي النزاع في الإقليم عبر "إرسال المرتزقة والسلاح وتوفير الدعم الاستخباراتي".

وكشف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "التقارير والمعلومات التي تحدثت عن عشرات الرحلات بين تركيا وأذربيجان في الأيام الماضية لنقل مئات المرتزقة السوريين ثابتة وصحيحة".

ووصف المسؤول ما يحصل الآن بـ"حرب صغيرة ذات انعكاسات كبيرة"، الأمر الذي يجعل التوصل إلى تسوية للصراع - بحسب رأيه - شبه معدومة، حيث إن "أيا من الطرفين لن يتنازل".

وأوضح المسؤول أن اندلاع الصراع في إقليم ناغورنو كراباخ يلقي انعكاساته وتحدياته الأمنية الواسعة على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعلى الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة الدولية، في ظل غياب أي إستراتيجية ردع تحد من طموحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان.

من ناحية ثانية، لفتت مصادر حكومية أميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي قد يتقدمون باقتراحات في الأيام المقبلة تقضي بضرورة محاسبة أردوغان على سياساته تجاه هذا الصراع، وأن فكرة فرض عقوبات على أنقره قد لا تكون مستبعدة.

(ي ح)