​​​​​​​مسؤول أمني عراقي: استمرار التمدد التركي في العراق يمهد لاحتلالها

وقال المختص بالشأن الأمني محمد الساعدي، اليوم الجمعة، إن "هناك احتمالية أن تقوم تركيا بنشر عناصر إرهابية في مناطق قريبة من معسكراتها أو مناطق وجودها داخل الحدود العراقية بهدف إرباك المشهد الأمني وإلفات النظر إلى مواقع وجود الإرهاب في وقت تتقدم فيه قواتها نحو مناطق جديدة داخل العراق".

وأضاف الساعدي أن "تركيا تتمدد يومياً داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، لكن الحقيقة هي تحرك قواتها باتجاه مناطق جديدة لإنشاء معسكرات داخلها"، بحسب ما نقلته وكالة المعلومة.

وبيّن أن "ما يحدث في شمال العراق مشابه لما قامت به تركيا في شمال سوريا، ومن المرجح أن تكون الأيام المقبلة أكثر سوءاً من التي سبقتها من حيث تقدم القوات التركية نحو مناطق جديدة في ظل الصمت الحكومي".

ومنذ اليوم الـ 17 من شهر نيسان الماضي يقصف الاحتلال التركي مناطق من جنوب كردستان بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط صمت الحكومة العراقية.

(د ع)