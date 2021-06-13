​​​​​​​مسؤول المحطات: مياه الرقة نقية والبليخ سبب التلوث في الريف الشرقي

انخفض منسوب مياه نهر الفرات إلى مستويات قياسية تاريخية، ما ألحق الضرر بكثير من القطاعات كالزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى مياه الشرب حيث أدى انخفاض المنسوب إلى تلوثها.

واشتكى أهالي الريف الشرقي في الرقة من تلوث مياه الشرب وكثرة الشوائب فيها، حتى أن بعضهم ذكر وجود أسماك صغيرة في المياه المخصصة للشرب، الأهالي، الذين رفضوا الظهور أمام الكاميرا، قالوا إنهم يضطرون لتصفية المياه، عن طريق وضعها في وعاء كبير لتترسب الشوائب في أرضيته.

وحول هذا الموضوع التقت وكالتنا مسؤول محطات المياه في الرقة، عبدو عبد القادر، الذي بدوره أكد وجود تلوث في مياه الشرب في الريف الشرقي، وعزا السبب إلى انخفاض منسوب نهر الفرات وفيضان البليخ غير الصالح للشرب.

عبد القادر قال إن منسوب نهر الفرات انخفض إلى درجة تساويه مع البليخ، بينما سابقًا كانت درجة تأثيره على مياه الفرات خفيفة، بالإضافة إلى شبكة الصرف الصحي للرقة والتي تصب في نهر الفرات.

وكشف أن هناك خطة لتوصيل المياه إلى بلدات الريف الشرقي مثل الكرامة والجديدات عن طريق بناء محطة على قناة الري التي تروي أراضي تلك البلدات بمساعدة إحدى المنظمات العاملة في الرقة، والتي تكفلت بتمديد خطوط الري وبناء المحطة، على أن يوفر مكتب المياه الأجهزة والمعدات اللازمة.

في حين نفى وجود تلوث للمياه في مدينة الرقة، سوى بعض الشوائب، بعد أن قاموا بتوصيل أنابيب سحب المياه نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات، وأضاف "نقوم كل خمسة عشر يومًا بتنظيف شبكات مياه الري في المدينة، فيما كنا سابقًا نقوم بغسلها كل شهرين".

مسؤول محطات المياه قال "إننا نختبر المياه في المخبر الموجود لدينا وهو على مستوى سوريا، نقوم بفحص المياه مرتين في الأسبوع عن طريق العيّنات، بالإضافة إلى تعقيم المياه وفلترتها بشكل جيد، عن طريق فلاتر وإضافة الكلور ويتوفر لدينا بكميات كبيرة".

وطالب عبدو عبد القادر سكان مدينة الرقة بتقديم شكاويهم في حال وجود أي شوائب في مياه الشرب أو حدوث حالات تسمم، وقال: "أبوابنا مفتوحة على مدار الساعة".

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ANHA