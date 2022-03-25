​​​​​​​مستويات "التعفيش" عند الفرقة الرابعة وصلت إلى حدّ سرقة حديد هياكل المنازل

أفاد شهود عيان لوكالتنا بقيام عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق بتكسير خرسانة البيوت في مدينة معرة النعمان، لسرقة حديدها.
خبر 2022-03-25T09:19:00 حلب - غيث شمس الدين

يتفنن عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق في ابتكار أساليب جديدة للسرقة، مستغلين الحرب الدائرة والأزمة المشتعلة منذ أكثر من 11 عاماً في سوريا.

الشهود أثناء توجههم من مدينة حلب إلى العاصمة دمشق على طريقM5 ، وأثناء مرورهم في مدينة معرة النعمان جنوب محافظة إدلب، صادفوا عناصر يرفعون علم وشعارات الفرقة الرابعة، ويقومون بتكسير أسقف المنازل وغير المتضررة من القصف لسرقة الحديد منها.

وكانت حكومة دمشق قد سيطرت على مدينة معرة النعمان في 28 /1/2020 بعد معارك عنيفة مع المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي.

واتهم عدد من الناشطين آنذاك الحكومة بسرقة ممتلكات الأهالي والتعدي عليها بهدف بيعها في الأسواق.

(ف)

ANHA

 


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