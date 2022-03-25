يتفنن عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق في ابتكار أساليب جديدة للسرقة، مستغلين الحرب الدائرة والأزمة المشتعلة منذ أكثر من 11 عاماً في سوريا.

الشهود أثناء توجههم من مدينة حلب إلى العاصمة دمشق على طريقM5 ، وأثناء مرورهم في مدينة معرة النعمان جنوب محافظة إدلب، صادفوا عناصر يرفعون علم وشعارات الفرقة الرابعة، ويقومون بتكسير أسقف المنازل وغير المتضررة من القصف لسرقة الحديد منها.

وكانت حكومة دمشق قد سيطرت على مدينة معرة النعمان في 28 /1/2020 بعد معارك عنيفة مع المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي.

واتهم عدد من الناشطين آنذاك الحكومة بسرقة ممتلكات الأهالي والتعدي عليها بهدف بيعها في الأسواق.

(ف)

ANHA