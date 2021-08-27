​​​​​​​مستوطنون يضربون مسنة كردية طالبت باستعادة منزلها المُستولى عليه في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، بإقدام مستوطنين يتبعون لمرتزقة الاحتلال التركي من سكان بلدة "عنجارة" بريف حلب الغربي، على الاعتداء بالضرب على مسنة كردية (أكثر من 60 عاماً)، بسبب المطالبة بمنزلها الذي استولى المستوطنون والمرتزقة عليه.

وبحسب المصدر أن المسنة تدعى "ليلى حج محمود" زوجة المرحوم "خالد شيخو" من أهالي قرية جوقه التابعة لمدينة عفرين المحتلة.

وقال المصدر أن المسنة توجهت في الـ 26 من الشهر الجاري إلى منزلها في القرية للمطالبة بإخلاء المنزل إلا أن المستوطنين ضربوها وطردوها من القرية.

وبالرغم من الجرائم المتواصلة، تستمر شخصيات في المجلس الوطني الكردي ENKS تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية بالترويج لعودة مهجري عفرين إلى ديارهم في ظل تواجد الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ف إ/م)

ANHA