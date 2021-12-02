​​​​​​​مستذكراً شهداء مجزرة تل رفعت.. مجلس الناحية: يجب وقف جرائم تركيا 

ويصادف اليوم 2 كانون الأول، الذكرى الثانية للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقة في ناحية تل رفعت بحق 8 أطفال من مهجّري عفرين.

وتجمّع العشرات من أهالي ناحية تل رفعت وأعضاء المجالس والاتحادات المدنية، حاملين صور شهداء المجزرة، في مكان المجزرة (التي تحولت إلى دوار، وسمي بدوار مجزرة شهداء تل رفعت).

ووقف الحضور دقيقة صمت، ثم قرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل رفعت، زينب سليمان، وباللغة الكردية من قبل عضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي محمد بلال.

وجاء في مستهله "باسم أهالي عفرين والشهباء، نستنكر شهداءنا الأبرار عامة وشهداء مجزرة تل رفعت خاصة، التي قام بها الاحتلال التركي، في 2-12- 2019، حيث قصف المدنيين العزل والأطفال الأبرياء الذي راح ضحيته عشرة شهداء ثمانية منهم أطفال، وحتى هذه اللحظة ما زالت التهديدات التركية مستمرة، وتمارس بشتى الوسائل؛ التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الممنهج لسكان المنطقة؛ لاحتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان "نحن أهالي المهجّرين قسراً إلى تل رفعت من الكرد والعرب ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي بأشد العبارات، وخاصة هذه المجزرة التي دُونت في صفحات التاريخ، وأضيفت إلى المجازر المرتكبة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي يحاول بكل السبل غير المشروعة والعدوانية توسيع احتلاله على مرأى العالم، ودون رادع دولي، وخاصة بعد احتلال مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي. حيث يقوم بأبشع الانتهاكات، من إبادة بحق أهلنا في مناطق احتلاله، ويرتكب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية، بهدف إمحاء الكرد وجميع مكونات شمال وشرق سوريا، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي يهدف إلى أخوة الشعوب والحفاظ على السيادة الوطنية السورية والتعايش المشترك بين كافة أطياف والإثنيات".

فيما طالب البيان القوات الروسية بالوقوف في وجه الاحتلال التركي "الغاشم الذي لا يعرف إلا الدمار وسفك الدماء. لذا يجب علينا أن نتكاتف في وجه هذه الهجمات والعمل على وحدة الصف الكردي من أجل قطع الطريق أمام مخططات الدولة التركية التوسعية والاحتلالية، وأن نلتف حول قدسية دماء الشهداء واعتبار شهداء جميع الأحزاب الكردية هم شهداء روج آفا".

واختتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة العدالة والتنمية لوقف اعتداءاتها "نناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لوقف إطلاق النار في الشهباء، والضغط على حكومة العدالة والتنمية لوقف اعتداءاتها والأعمال الإجرامية التي تتعرض لها كافة مكوناتها".

(سـ)

ANHA