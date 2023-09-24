​​​​​​​مستشار رئيس قره باغ: شعبنا لا يريد أن يعيش كجزء من أذربيجان

قال مستشار رئيس قره باغ ديفيد بابايان لوكالة رويترز، اليوم، إن الأرمن في قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون التطهير العرقي.

وقال بابايان: "شعبنا لا يريد أن يعيش كجزء من أذربيجان، 99.9% يفضلون مغادرة أراضيهم التاريخية".

وقال إنه من غير الواضح متى سيغادر أرمن قره باغ البالغ عددهم 120 ألفاً عبر ممر لاتشين.

وأضاف "إن مصير شعبنا سيُدرج في التاريخ باعتباره وصمة عار على جبين العالم المتحضر بأسره. وسيتعين على المسؤولين عن مصيرنا ذات يوم أن يحاسبوا أمام الله عن خطاياهم".

(م ش)