نشر أحد المستشارين الرئاسيين الأوكرانيين رسالة عبر "تويتر" تعليقاً على الانفجار الذي وقع اليوم السبت، على الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم، واصفاً إياه بأنه "البداية"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في تغريدة ميخائيلو بودولياك: "يجب تدمير كل شيء غير قانوني، يجب إعادة كل شيء إلى أوكرانيا، ويجب طرد روسيا من أي مكان تحتله".

ومن جهتها اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم، يؤكد "الطبيعة الإرهابية" لذلك النظام.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "رد فعل نظام كييف على تدمير بنية تحتية مدنية يشهد على طبيعته الإرهابية".

وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقد صرح رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، أن الحادث أدى إلى انهيار جزء من الطريق على الجسر، فانقطع السير بين الجزء الممتد من منطقة تمان إلى القرم، مشيراً إلى أن الجزء الآخر من الطريق آمن وسالك ولم يتضرر.

وكانت قد قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن النيران اندلعت في خزان وقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بينما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن وقوع انفجار.

(م ش)