​​​​​​​مستشار قبيلة الجبور: مشروع الأمة الديمقراطية حل لخلافات الشرق الأوسط

حلل القائد عبدالله أوجلان واقع الشرق الأوسط وما يعانيه من مشكلات وأزمات, فوضع الحلول المناسبة لكل مشكلة, من خلال اللقاءات وعبر الرسائل التي يرسلها إلى كافة الشعوب, التي تؤكد على قدرة الشعوب على حل مشاكلها بالشكل الأنسب, وبيّن أن الحل يكمن في اللامركزية وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

وبينما يبذل القائد عبدالله أوجلان جهوداً كبيراً لإحلال السلام في مناطق شمال وشرق سوريا وشرق الأوسط بطرق سلمية مبنية على الديمقراطية, يواصل الاحتلال التركي انتهاج سياسة الحرب، التهديد والمجازر ضد شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الكردي, لفرض هيمنتها على المنطقة.

تضحيات قُدمت لبناء مجتمع ديمقراطي

مستشار مجلس قبيلة الجبور في منطقة الجزيرة، أكرم محشوش، أوضح لوكالة أنباء "هاوار" أن "القائد هو صاحب فكر توعوي وديمقراطي وأفكاره ساهمت في بناء أمة ديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، وهدفه نشر هذا الفكر في جميع أرجاء العالم، وليس فقط في المناطق التي تشمل المكون الكردي, وفي الوقت الحالي جميع مكونات وشرائح شمال وشرق سوريا تتعايش على مبدأ اخوة الشعوب والمساواة".

تركيا فشلت في القضاء على فكر القائد

ونوه أكرم محشوش، أن تركيا تسجن القائد داخل سجونها منذ قرابة 21 سنة "وهدفها القضاء على الإنسانية, إلا أن القائد وهو داخل السجن له دور كبير في مطالبات الشعوب بحريتهم ونيلهم لحقوقهم المسلوبة".

وأضاف "في الوقت الراهن، تحتل الدولة التركية ثلث المناطق الحدودية لشمال شرق سوريا وسط صمت دولي, وهدف الدولة التركية ليس القضاء على الشعب الكردي وحسب، وإنما جعل الشرق الأوسط مركز الصراعات من خلال إرسالها مرتزقة إلى داخل أراضي ليبيا بحجة أمنها القومي وبناء منطقة آمنة على حدودها".

التدخل الخارجي هو السبب الأساسي لخلق الأزمات في الشرق الأوسط

ورأى أكرم محشوش، هناك سببان في خلق الأزمات والخلافات في الشرق الأوسط، وتابع "السبب الأول هو الأنظمة وقادة ورؤساء الدول في الشرق الأوسط التي تسمح بخلق الأزمات والإساءة لشعوبها من خلال خدمتها للدول العظمى, والثاني أهداف وأطماع الغرب في خيرات الشرق الأوسط، واحتلالها بحجة حل الخلافات بطرق سلمية".

لا حل لخلافات الشرق الأوسط سوى الأمة ديمقراطية

وأكد مستشار مجلس قبيلة الجبور في منطقة الجزيرة، أكرم محشوش، أن الحلول السياسية لم تأتِ بنتيجة في الشرق الأوسط, "ولكن في حال تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط على أرض الواقع، سيتم حل مشاكله تدريجياً وسيتم القضاء على الحروب الداخلية، لأن الديمقراطية لا تشمل السلطوية، وإنما مصلحة شعوب المنطقة".

(هـ ن)

ANHA