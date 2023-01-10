​​​​​​​مستشار أردوغان يطالب لاحتلال حلب

في الوقت الذي تروج فيه وسائل اعلام محسوبة على حكومة دمشق، بأن دولة الاحتلال التركي مستعدة للانسحاب الكامل الأراضي السورية، طالب مستشار رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، عودة حلب إلى سيطرة تركيا، بحجة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت وسائل إعلام تركية إن أقطاي، وهو مستشار رئيس "حزب العدالة والتنمية" أطلق هذه الدعوة بالتزامن مع الجهود التي يبذلها الحزب الحاكم للتقارب مع حكومة دمشق.

وادعى أقطاي في حديثه في برنامج بثته فضائية تركية، إن "تركيا تدخلت آنذاك في حلب لمنع وقوع مجازر كبيرة. ولو لم تتدخل تركيا لكانت هناك مذابح كارثية للغاية".

وأضاف أقطاي: "أعتقد أن هذا هو ما يجب أن تطالب به تركيا، يجب وضع حلب تحت السيطرة التركية".

ويأتي هذا التصريح بعد ايام من اللقاء الذي جمع وزير الدفاع في حكومة دمشق وزير الحرب التركي ووزير الدفاع الروسي في العاصمة الروسية موسكو.

(م ش)