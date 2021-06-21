​​​​​​​مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو

وصرح مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي جايك سوليفان لشبكة "سي إن إن" الأميركية بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف "نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع".

وأضاف سوليفان: "لقد فرضنا عقوبات على روسيا بتهمة تسميم أليكسي نافالني ولم نفعل ذلك بأنفسنا فحسب، بل حشدنا الحلفاء الأوروبيين في جهد مشترك لفرض تكاليف على روسيا لاستخدام عامل كيميائي ضد أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

وقال مستشار الأمن القومي، إن الإدارة الأميركية تعد حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، بسبب تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، التي ستأتي بمجرد أن تحدد واشنطن أنها تفرضها على الأهداف الصحيحة.

وأضاف سوليفان: "نعد حزمة أخرى من العقوبات لتطبيقها في هذه الحالة".

وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا بتهمة تسميم وسجن نافالني، مما أثار انتقادات من البعض بأن الولايات المتحدة لم تكن قوية بما يكفي في ردها.

(م ش)