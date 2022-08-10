​​​​​​​مستنكراً التصعيد التركي.. حزب السلام الديمقراطي الكردستاني: يأتي في إطار حملة الإبادة

أصدر حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام،

جاء في نص البيان: "استهدفت قوات الاحتلال التركي، يوم الثلاثاء 9/ 8/ 2022، مجموعةً من النقاط والقرى الحدودية في إقليم الجزيرة شمال شرقي سوريا، ما خلّفَ عدداً من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب خسائر مادية ألحقت بممتلكات الأهالي. وقد سبق ذلك، خلال الأيام الماضية، هجماتٍ بربرية أخرى أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين".

أوضح البيان أن "هذه الهجمات العدائية تأتي في إطار حملة الإبادة التي تنفذها الفاشية التركية ضدَّ مختلف المكوّنات في شمال وشرق سوريا، وضدَّ مشروعها الديمقراطي المتمثّل بالإدارة الذاتية التي استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تبرهن للعالم أجمع أنها النموذج الأفضل للحل في سوريا".

عدّ البيان "الاعتداءات والهجمات الإرهابية المتواصلة والمكثّفة التي تقوم بها الفاشية التركية ضدّ مناطق الإدارة الذاتية، هي قبل كل شيء اعتداءات على قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية والتعايش السلمي وأخوّة الشعوب التي تشهدها مناطق الإدارة الذاتية".

واعتبر هذه الاعتداءات "استهدافاً مباشراً للأمن والاستقرار الذي تنعم به مناطق الإدارة الذاتية، فضلاً عن أنها محاولة لإعادة الحياة إلى جسد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان ولا يزال (ما تبقّى منه) يلقى دعماً وتوجيهاً من قبل الحكومة التركية بقيادة السفّاح أردوغان".

ومضى بالقول: "إن الإرهاب الذي تدعمه وتمارسه الحكومة التركية الفاشية داخل تركيا وخارجها بات حقيقةً جليّةً واضحةً لا تخفى على أحد، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً جدياً حيال هذا الإرهاب الذي لا يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة فحسب، وإنما يهدّد الأمن العالمي برمته".

واستنكر حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، في ختام بيانه بأشد العبارات الهجمات التركية الأخيرة على مناطق الإدارة الذاتية، وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته دول التحالف الدولي "بوضع حدٍ للإرهاب الذي تمارسه تركيا بحق شعوب ومكونات المنطقة، كما نجدّد دعوتنا إلى ضرورة فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا. كذلك، ندعو جميع المكونات في مناطق الإدارة الذاتية إلى الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية ودعمها ومساندتها بمختلف السبل والوسائل".

(س ر)