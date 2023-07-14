​​​​​​​مستنكراً الضغوطات التركية.. PYD ينفي ممارسة أي عمل يلحق الضرر بالسويد

نشر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYDتصريحاً على موقعه الرسمي نفى فيه ممارسة أي عمل يلحق الضرر بمصالح السويد وشعبها، جاء فيه:

"لقد ورد اسم حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في سياق التفاهمات التي حدثت بين تركيا ومملكة السويد نتيجة للمساومات التي جرت بين الطرفين بخصوص الانضمام إلى الحلف الأطلسي والابتزاز الذي تمارسه الفاشية التركية على الدول والقوى التي تتفهم معاناة الشعب الكردي، كما أن نظام تركيا لا يكتفي بحياد تلك الأطراف بل يحاول شد جميع القوى وخاصة الحلف الأطلسي إلى جانبه في الحرب التي تشنها على الوجود الكردي في كافة أنحاء العالم.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ارتأينا توضيح ذلك مؤكدين مرة أخرى على أننا لا نكن سوى الاحترام والتقدير للشعب السويدي ومؤسساته التي تلعب دوراً بارزاً في إرساء السلام العالمي والجهود التي تبذلها في الوساطة من أجل حل القضية السورية. وحزبنا لم يمارس أي عمل يلحق الضرر بمصالح مملكة السويد وشعبها، بل نستنكر هذه الضغوط التي تمارس عليها والابتزاز الذي تتعرض له للتأثير على مواقفها الإنسانية الداعمة للديمقراطية في العالم."

(ف)