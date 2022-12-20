​​​​​​​مصطفى قره سو: الكردي الذي لا يتضامن مع القائد ليس كردياً حقيقياً

انضم عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني‏ (‏PKK‎‏) مصطفى قره سو لبرنامج خاص على فضائية Medya Haber TV ‎، مساء أمس الاثنين.

في البداية أشار قره سو إلى العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وقال:" لم يتم اللقاء مع القائد أوجلان منذ 21 شهراً، والأصح أن العزلة مستمرة منذ 24 عاماً، حتى لو تم عقد عدة لقاءات أثناء عملية وقف إطلاق، فإن العزلة مستمرة منذ 24 عاماً، بالطبع بعد عدة أشهر يكتمل العام 24 ويدخل اعتقال القائد عامه الـ 25، بلا شك هذه المدة طويلة جداً بالنسبة لقائد شعب، البقاء في السجن 24 عام يوضح طابع هذا النضال، يظهر مدى صعوبة وقوة هذا النضال، نضال الشعب الكردي يظهر الموقف من الدولة التركية والقوى العالمية.

وأشار مصطفى قره سو أن نهج الدولة التركية ضد الكرد هو نهج إبادة وتابع القول:" لذلك فهي تشدد العزلة على القائد أوجلان، هذه العزلة المشددة هي سياسة إبادة، نهج إبادة، سياسة إبادة الكرد وأسلوب هذه السياسة تُطبَق في إمرالي".

وأوضح قره سو أن التزام أوروبا وأمريكا الصمت حيال هذا الشيء، فإنهم شركاء في هذه الإبادة وقال:" بالطبع هم أيضاً ينفذون سياسة إبادة ضد الكرد وهم شركاء فيها، في عام 1923 وعبر اتفاقية لوزان فتحوا الطريق أمام إبادة الكرد وساندوا سياسة تركيا في إبادة الكرد، نتيجة هذه الاتفاقية قالوا لتركيا "اتركي لنا الموصل وكركوك أي تحت سيطرتنا، وبإمكانك إبادة الكرد داخل الحدود الحالية لتركيا" بهذا الشكل وافقوا على إبادة الكرد، ولازال هذا الشيء مستمراً حتى الآن، ولذلك هناك سياسة إبادة وهم صامتون حيالها، إن سياسة الابادة ضد الكرد ليس ضغطاً عادياً، ولا ظلماً عادياً، ولا إبادة جماعية عاديةً، يريدون القضاء على الشعب الكردي بالكامل، هذه هي الحقيقة".

'إذا لم تتم رؤية الإبادة لن تكون هناك سياسة صحيحة'

وذكر مصطفى قره سو أنه على الجميع ان يرى أن هناك إبادة جماعية تُمارَس ضد الشعب الكردي، وأنه مالم يتم القبول بهذه الحقيقة وفهم بأن هناك سياسة إبادة ضد الكرد، لا أحد يستطيع خلق سياسة صحيحة.

'الكرد الذين لا يتضامنون مع القائد أوجلان يقبلون بهذه الابادة'

وأشار قره سو إلى أن الموقف ضد سياسة الابادة يجب أن يكون التضامن مع القائد أوجلان وتابع القول:" إن عدم التضامن مع القائد أوجلان يعني الموافقة على إبادة الكرد، يعني تسليم رقبته للسكّين، وأستطيع قول ذلك بكل سهولة" إن الكردي الذي لا يتضامن مع القائد أوجلان، يقبل بالإبادة، ويتخلى عن كرديته، إن ذلك الكردي الذي يتخلى عن كرديته، لا يقال عنه بأنه كردي، لذلك فإن الكردي الذي لا يتضامن مع القائد، ليس كردياً حقيقياً، لأنه يسلم رقبته لسكين الإبادة".

وذكر قره سو أن القائد عبد الله اوجلان قد علّم الكرد ونظّمه وجعله صاحب إرادة وقال:" الآن يتعرض القائد أوجلان للهجوم، حينها نحن كلنا مدينون للقائد اوجلان، الشعب الكردي والأصدقاء والجميع مدينون للقائد أوجلان، وعليهم التضامن معه ودعمه".

'لا يمكن حماية الكردايتية بدون تضحيات'

وقال قره سو:" بلا شك هناك تضامن من قبل الشعب، هناك تضامن في أوروبا، ولكن يجب توسيع هذا التضامن، إن الضغط كبير، نحن نعلم أن هذا النضال تطوّر من خلال المقاومة ضد هذا الضغط وبمقاومة السجون ضد الضغط الشديد، إن الكريلا ومنذ عشرات الأعوام، يخوضون هذا النضال بكل أنواع التضحية، الكرد عبر النضال يبقون واقفين على أقدامهم، لذلك لا يمكن حماية الكردايتية بدون تضحيات، نضال الكرد من اجل الحرية وضمان حرية الكرد، يمكن تحقيقه عبر ذلك فقط، نحن نرى هذه المرحلة مهمة للغاية"