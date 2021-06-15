​​​​​​​مصطفى أحمد: اعتقال ممثلينا في الإقليم استكمال لسياسات الإبادة السياسية

يشن جيش الاحتلال التركي هجماته الوحشية على مناطق الدفاع المشروع وسط صمت حكومة الإقليم وحكومة بغداد عن انتهاك تركيا لسيادة أرضهم، حيث بات الصمت يؤكد شراكة الحكومتين ومساندتهما لهجمات الاحتلال في حربه ضد قوات الدفاع الشعبي، وما أكد هذا التعاون هو إقدام سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني على اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وPYD في مطار هولير.

"الهجمات التركية تستهدف عموم الكرد بينما PDK يتعاون مع تركيا"

وتعليقاً على هذا الموضوع قال مصطفى أحمد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة الحسكة لوكالتنا: "في الحقيقة الهجمات الأخيرة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق مديا الدفاعية هي هجمات تهدف لإبادة الشعب الكردي، وتنعكس سلبياتها على أجزاء كردستان الأربعة، ولوحظ بأن الشعب الكردي يساند المقاومة التاريخية التي تبديها قوات الكريلا في وجه الاحتلال التركي الذي يهدف إلى طمس الهوية الكردية، وإعادة أمجاد الدولة العثمانية".

وأضاف أحمد: " لكن للأسف في المقابل نرى بأنه منذ بداية الهجمات على مناطق الكريلا وحكومة الإقليم صامتة بل ومتعاونة في شن تلك الهجمات ومحاولات محاصرة مناطق سيطرة الكريلا، وباتوا يحاولون إعطاء شرعية لهجمات الاحتلال التركي وخلق اقتتال كردي كردي".

اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وPYD هو نهج سياسة الاحتلال التركي في الإبادة السياسية للكرد

وفي سياق حديثه قال مصطفى أحمد:" إن قيام قوات حزب الديمقراطي الكردستاني باعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وممثل حزبنا في إقليم كردستان يأتي ضمن السياسة التركية التي تهدف إلى الإبادة السياسية مثلما يفعل الاحتلال التركي في باكور كردستان ويقوم باعتقال السياسيين الكرد من حزب الشعوب الديمقراطي HDP".

وأكمل قائلاً:" نحن نرى بأن هذه التصرفات هي تصرفات الاحتلال التركي وتعتبر خيانة للشعب الكردي، بحيث نحاول بشتى الوسائل الوصول إلى رأي كردي واحد وصوت واحد لنيل حقوق شعبنا بينما حزب الديمقراطي الكردستاني يفعل عكس ذلك".

"يجب التفكير بمصلحة الكرد وإطلاق سراح ممثلي الإدارة الذاتية وPYD"

ودعا أحمد إلى ضرورة أن يراجع جميع الكرد والأحزاب السياسية والمثقفين التاريخ وأن يبحثوا جيداً عن مصالح الكرد، وأن يبتعدوا عن المصالح الشخصية والأحزاب السياسية كون إنه في المرحلة الراهنة إن حصل اقتتال بين القوات الكردية فسيؤثر ذلك على الشعب الكردي أينما تواجد".

وطالب مصطفى أحمد في نهاية حديثه" حكومة الإقليم بالكشف عن مصير ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي كونهم يعملون من أجل قضية شعبهم وعلى أرضهم، واعتقالهم يتسبب بحساسية بين الأطراف الكردية في المرحلة الحساسة التي يجب أن نتوحد فيها، وإطلاق سراحهم".

(ل)

ANHA