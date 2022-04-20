​​​​​​​مسرور بارزاني يعترف أن الاحتلال التركي يشن الهجمات من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم

شن جيش الاحتلال التركي هجوما بريا وجويا موسعا على مناطق الدفاع المشروع ميديا ​​منذ 17 نيسان. وجاءت تلك الهجمات الاحتلالية بعد زيارة مسرور بارزاني في الخامس عشر من الشهر الجاري لتركيا ولقائه مع أردوغان وحقان فيدان.

وأعترف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم في كلمة ألقاها في مؤتمر تشاتام هاوس في لندن، وبشكل عفوي أنهم تعاونوا مع الاحتلال التركي لجنوب كردستان.

وركز بارزاني في خطابه على حركة حرية كردستان التي يقودها حزب العمال الكردستاني(PKK)، قائلا إن “تركيا تهاجم حزب العمال الكردستاني(PKK) من حدودنا، وأهالي قرابة 800 من قرانا غير قادرين على العودة إلى قراهم بسبب الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني(PKK) والدولة التركية”.

تصريحات البارزاني هي اعتراف واضح بالتواطؤ مع هجمات الاحتلال التركي على مقاتلي حزب العمال الكردستاني(PKK)، واستغل مسرور بارزاني وضع القرى التي أخلاها النظام البعثي في ​​تسعينيات القرن الماضي، حيث صرح سكان تلك القرى مرارًا وتكرارًا في تصريحات لوسائل الإعلام، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) لا يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وقراهم.

المصدر: روج نيوز