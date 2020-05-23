وذكرت المصادر أن قوات الأمن المصرية داهمت منزلاً مهجوراً في منطقة أبو شلة في مدينة بئر العبد، لاستهداف خلية "إرهابية" كانت تختبئ داخله، بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وفور وصول القوات بادرت "العناصر الإرهابية" إلى إطلاق النار، ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 17 "إرهابياً"، عُثِر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.

وفي تطور آخر داهمت قوات الأمن في مدينة العريش بؤرة "إرهابية" في منطقة المزرعة، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 14 "إرهابياً"، عُثِر بحوزتهم على 10 أسلحة آلية ومتفجرات، بينما لم يعثر في ملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم.

(ش ع)