​​​​​​​مصر...مقتل 21 "إرهابياً" في عمليتين نوعيتين شمال سيناء

قتل 21 "إرهابياً" شمالي شبه جزيرة سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن، استهدفتا أماكن كانت تتواجد فيها "عناصر إرهابية"، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية مصرية.
العالم والشرق الأوسط 2020-05-23T09:28:00 مركز الأخبار

وذكرت المصادر أن قوات الأمن المصرية داهمت منزلاً مهجوراً في منطقة أبو شلة في مدينة بئر العبد، لاستهداف خلية "إرهابية" كانت تختبئ داخله، بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز.

وفور وصول القوات بادرت "العناصر الإرهابية" إلى إطلاق النار، ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 17 "إرهابياً"، عُثِر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.

وفي تطور آخر داهمت قوات الأمن في مدينة العريش بؤرة "إرهابية" في منطقة المزرعة، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 14 "إرهابياً"، عُثِر بحوزتهم على 10 أسلحة آلية ومتفجرات، بينما لم يعثر في ملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم.

(ش ع)


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