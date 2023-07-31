​​​​​​​مسرحية توعوية عن مخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع في دير الزور

نظمت لجنة الثقافة والآثار في دير الزور ومجلس حزب سوريا المستقبل، عرضاً مسرحياً في بلدة الكسرة؛ بهدف توعية الشباب بمخاطر المخدرات وتأثيرها على الصحة.

وحضر العرض المسرحي أعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية، وأعضاء من لجنة الثقافة وحزب سوريا المستقبل، والعشرات من الشباب والشابات في ريف دير الزور الغربي.

بعد تجمّع الأهالي في مسرح لجنة الثقافة والفن في بلدة الكسرة، بدأ أعضاء من لجنة الثقافة والفن في ريف دير الزور الغربي بتقديم المسرحية.

وتتحدث المسرحية التي ألفها الكاتب المسرحي عبود العران، عن مخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع وضرورة محاربة هذه الآفة عبر تكثيف الجهود وبالتنسيق بين مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات المعنية.

(ع ع/خ)

ANHA