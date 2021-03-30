وبدأت مسرحية الأبواب، من إعداد وإخراج عبد الجابر حبيب، وتأليف الكاتب نزار نيزاريان، المؤلّفة من 14 ممثل/ـة، برفع ستارٍ أصفر اللّون، ومن خلفه الشّخصيات التي تعيش حالة من السلام والاستقرار، وفي غمرة انشغالهم بأداء عملهم، يُسمع دويّ انفجار لتتحول الصورة من استقرار وسلام إلى حرب وهجرة.

فجأة يخرج أبٌ وابنته على الخشبة، ويبدأان بالطّرق على الأبواب المنصوبة أمامهما (باب العدالة والمساواة - حقّ الطفل - حقّ المرأة - حقّ تقرير المصير- الحرية)، لكن دون فائدة.

ثمّ يتغيّر المشهد، ويسلّط الضّوء على صانع الحدوات الذي يُسمع صوت مطرقته من بعيد، وهو منهمكٌ في إنجاز عمله، لتدخل عليه ملائكة الخير، وتطلب منه أن يتمنّى أمنية سيستجاب لها، فيطلب أنّ يترأس السلطة وأن يشهد عهده حالة من الرّخاء والأمن والسلام.

ومع مرور الوقت، ملائكة الشرّ تدرك أن هناك من يقف خلف كلّ هذه البلبلة، بعد أن كانت الحياة يعمّها الخداع والكذب والنفاق.

وتحاول ملائكة الشرّ النيل من صانع الحدوات الذي كان كلّ همّه أن يعمّ الأمن والسلام في البلاد، ولكن هيهات هيهات وبعد عدة محاولات مريرة من الشرّ يفشل في الوصول إلى مراده.

وبعد صراع مرير بين الخير رمز السّلام وبين الشرّ رمز الظلم والفساد والطمع وسفك الدماء، ينال الشر من الخير بقتل صانع الحدوات صانع السّلام والأمان.

ومضمون المسرحية في المجمل يتحدّث عن الأرواح الخيّرة التي يشعّ ضوؤها كالشمس تماماً، ليصبح ذلك الضوء نوراً يملأ الكون فرحاً، وتهرب الأرواح الشريرة إلى أعماق ظلمة أبدية.

والجدير بالذكر أنه سيستمرّ مهرجان يكتا هركول بموسمه الخامس في تقديم عروضه الفنية حتّى الـ 6من شهر نيسان/أبريل المقبل.

(ي م/إ)

ANHA