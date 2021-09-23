​​​​​​​مسرح الشوارع في روج آفا

نقل كومين المسرح الذي يعمل في قامشلو في الأيام الأخيرة مسرحياته من خشبة المسرح إلى الشوارع.

وقدم الممثلون المسرحيون عروضهم في أسواق قامشلو، رميلان، كركي لكي ،عامودا والدرباسية.

وأظهر الناس في هذه المدن اهتماماً كبيراً. تحدث كاوا فتاح أحد ممثلي كومين المسرح لوكالتنا وأوضح أنهم يحاولون نقل عروضهم المسرحية إلى القرى أيضاً وأن مسرح الشارع فن جديد بالنسبة لهم.

تأسس كومين المسرح في 27 أيلول عام2018 .

وإلى جانب مسرحيات (صرخة واشوكاني Qîrîna Waşokanî ، جياي كرمينج Çiyayê Kurmênc وأرواح محترقة Giyanên Şawîtî) مثلت الفرقة 8 عروض مسرحية أخرى، كما أوضح كاوا فتاح بأنهم أيضاً ينظمون مهرجان الشهيد يكتا هركول المسرحي الذي يقام كل عام.

وقال كاوا فتاح أنهم كمسرحيين يشاركون أيضاً في العديد من الأعمال المتنوعة وأوضح أنه بدأ العمل في مسرح الشوارع مع 9 أشخاص آخرين وقال: " سعينا في هذا العمل إلى إيصال رسالتنا إلى الرأي العام. لقد قدمنا عروضنا المسرحية في الشارع (مسرح الشارع) على شكل سكيتشات مدتها 13 دقيقة في قامشلو وكركي لكي ورميلان والدرباسية وعامودا . ونهدف في الأيام المقبلة إلى نقل مسرحياتنا إلى القرى أيضاً ".

'السكيتشات تروي تجارب الناس'

وتعليقاً على مضمون مسرحياتهم قال كاوا فتاح: "يظلم الأخ أخاه الآخر بسبب قضية الحقول ويقومون بتقسيم الحقل، طبعاً في هذه الحالة أكثر المستفيدين هو آغا القرية، يقوم الآغا بنشر الفتنة بين الشقيقين فيقوم أحدهما بإطلاق النار على الآخر .اليوم يواجه شعبنا الذي يعيش في مجتمع رأسمالي مثل هذه القصص يومياً، لذلك و لمنع مثل هذه المواقف، أنشأنا مسرحية بهذا الشكل ولقد أحب المشاهدون مسرحيتنا هذه كثيراً".

وأشار كاوا فتاح إلى أنهم في كومين المسرح قد نقلوا مسرحياتهم إلى الشوارع لأول مرة وأنه من النادر أن تعرض مثل هذه المسرحيات في روج آفا وتابع: "بهذه المسرحية يمكننا أن نرى بشكل مباشر أن رسالتنا لاقت استجابة بين الناس. عندما مثلنا في قامشلو، فوجئنا بالاهتمام ، واستمر هذا الاهتمام في أماكن أخرى أيضاً. الاهتمام في الشوارع أكثر مما هو في القاعات والصالات ففي الصالات يأتي الناس بأنفسهم لحضور المسرحيات أما في الشوارع فيلتفت المارة لمسرحياتنا فجأة. نحن نلعب أدوارنا من أجل المجتمع ".

'يجب أن تخرج المسرحيات إلى الشوارع'

وأشار كاوا فتاح إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من مسرحيات الشوارع أمام المشاهدين وقال: "لم نتمكن حتى الآن من تقديم مسرحيات الشارع لأسباب أمنية وبعض الأسباب الأخرى لكننا خرجنا إلى الشوارع في الآونة الأخيرة. بشكل خاص عُرضت مسرحيات الشوارع هذه في العديد من البلدان. والمسرح في روج آفا كان يقام فقط في المهرجانات. وهناك سبب آخر لعدم القدرة على تقديم العروض المسرحية في الشوارع وهو حظر المسرح الكردي في عهد سيادة حكومة دمشق. اليوم المسارح لنا ونستطيع تقديم عروضنا بحرية. نحاول التغلب على هذا النقص من خلال مسرحيات الشوارع ".

كما أضاف كاوا فتاح: " في المجتمعات الرأسمالية بشكل خاص تظهر القاعات ولا يسمحون بإيصال المسرح للمجتمع. وفي هذا السياق يخرج ممثلون مثلنا إلى الشوارع ويحاولون توعية الناس، من المهم بالنسبة لنا أن نستمر بالعروض في الشوارع وأن نلتقي بالمشاهدين في أماكن كثيرة. في الأيام المقبلة سننقل عروضنا إلى القرى أيضا".

(ر)

ANHA