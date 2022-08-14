​​​​​​​مصرع 40 شخصاً على الأقل بحريق كنيسة في القاهرة

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة اندلاع حريق بكنيسة الشهيد أبو سيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية، القاهرة، إذ أفاد بيان لوزارة الصحة بأنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات.. وجاري حصر الوفيات".

وفي التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

(د ع)