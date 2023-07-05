​​​​​​​مصرع 15 شخصاً جراء أمطار غزيرة جنوب غرب الصين

نقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار الغزيرة الأخيرة: "أودت منذ الإثنين بحياة 15 شخصاً، فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ شمال غرب الصين حتى يوم الأربعاء".

وفي مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئياً الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

وفي إقليم سيشوان المجاور تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة، بالأمطار الطوفانية على ما أوردت الوكالة الثلاثاء.

وأشارت السلطات إلى إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع "حدوث فيضانات مباغتة في مناطق جبلية"، و"سيول وحلية في بعض المناطق" خلال الأسبوع الراهن.

(م ش)