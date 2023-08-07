​​​​​​​مصرع 14 شخصاً في الصين إثر إعصار و8 أشخاص في فيتنام إثر العواصف

يشهد شمال شرق الصين وبكين وإقليم خبي، سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، منذ وصول الإعصار دوكسوري إلى البر في إقليم فوجيان الجنوبي، قبل أسبوعين، حسب ما نقلته رويترز.

ولقي 14 شخصاً حتفهم، خلال مطلع الأسبوع، في مدينة شولان الصينية بسبب "الفيضانات الناجمة عن الإعصار دوكسوري".

وتأتي الوفيات المسجلة في شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد، بعد مقتل أكثر من 20 في بكين وخبي، الأسبوع الماضي، ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد.

وكان ثلاثة من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، منهم نائب رئيس البلدية في المدينة، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام رسمية، الأحد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية، وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.

فيما نشرت وسائل الإعلام المحلية في فيتنام صوراً لمنازل جرفتها سيول موحلة، فضلاً عن طرقات مقطوعة مع انتشار أشجار مقتلعة في الأيام الأخيرة.

وفي شمال البلاد، قضى ثمانية أشخاص بينهم ما لا يقل عن طفلين في عدة محافظات في فيتنام الأسبوع الماضي.

وتجاوزت المتساقطات في الهضاب العالية وسط فيتنام وجنوبها، بنسبة راوحت بين 5 و7 % مستواها الاعتيادي، منذ بدء موسم الأمطار في أيار، حسب السلطات.

ولحقت أضرار كبيرة بالمزروعات أيضا. وقضى 175 شخصاً في فيتنام العام الماضي جراء كوارث طبيعية.

(س ع)