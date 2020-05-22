​​​​​​​مصر: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "إنه وعلى ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد الخميس بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيرة الأثيوبي آبي أحمد تم الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة إلى المفاوضات, إن مصر تعرب عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده".

وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق "جاداً وبنّاءً وأن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية، ويراعي بالقدر نفسه مصالح أثيوبيا والسودان".

وكان السودان أعلن الخميس الاتفاق مع أثيوبيا على العودة برفقة مصر و"بأسرع فرصة ممكنة" إلى التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في بيان "اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة".

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في شباط/فبراير الماضي على إثر رفض أثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 أيار/ مايو، رفض السودان مقترحاً أثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في تموز/يوليو المقبل.

وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

(ر ح)