​​​​​​​مصر: مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانٍ، اليوم، قُتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها، أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، تبنته مرتزقة داعش.

وأوضح البيان: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل في محيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأردف البيان: "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً منهم ".

وفيما تم العثور مع هذه العناصر على 13 سلاحاً آلياً، و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامين ناسفين ، بحسب البيان.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي قال يوم الخميس الماضي : "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد ضابط وإصابة 9 جنود".

ورداً على ذلك، أعلن الجيش المصري الجمعة، مقتل "تكفيريين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في عملية نوعية.

(ش ع)