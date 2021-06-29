​​​​​​​مصر: إنهاء التدخلات الخارجية في سوريا شرط لإحلال السلام

وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا، المنعقد في روما على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية "شرط لإحلال السلام الدائم في البلاد".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن كلمة شكري تناولت مختلف أبعاد الأزمة السورية الممتدة، وما نتج عنها من سيطرة جماعات مسلحة على بعض المناطق بسوريا، ومعاناة اللاجئين والنازحين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي.

كما تطرق الوزير المصري إلى "قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف ومفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا".

ولفت شكري إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا مع طول أمد حالة عدم الاستقرار.

من جهتها قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين "ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبّر الوزير عن قلق العراق من الأوضاع الإنسانية الحالية السيئة في سوريا".

وأضافت أن حسين تطرق إلى "موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة ب‍سوريا".

وتابعت أنه "أكدّ ضرورة إجراء مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع السوري وحل الأزمة الراهنة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم بالتخفيف من أزمة الشعب السوري الإنسانية، مشدداً على أهمية الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري بعيداً عن كل المتغيرات السياسية".

(د ع)