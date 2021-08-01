​​​​​​​مصر: الرئاسة التونسية قادرة على حل الأزمة الراهنة

وحسب بيان نشرته الوزارة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن بلاده تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت".

وأكد المتحدث على "ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته."

وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

هذا وجمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي، عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

(ش ع)