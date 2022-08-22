​​​​​​​مصر تستضيف اليوم قمة خماسية لبحث ملفات المنطقة

وتشهد مدينة العلمين شمال مصر اليوم الإثنين، قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب ما نقلته شبكة "العربية" عن مصادر مصرية.

وقالت المصادر إن القمة تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية المشتركة.

يأتي هذا بينما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين صباح أمس الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وعقد معه مباحثات ثنائية حول ملفات المنطقة.

وتناولت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

وسبق وأن عقدت مصر والأردن والعراق والإمارات قمة في مدينة العقبة بالأردن آذار/ مارس الماضي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في كل المجالات، بخاصة التجارية والاقتصادية.

وخلال القمة جرى تبادل لوجهات النظر حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات الظروف العالمية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة.

(ل د)