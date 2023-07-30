​​​​​​​مصر تستضيف اليوم اجتماعاً للفصائل الفلسطينية

ينعقد في مصر اليوم، اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى مصالحة وطنية، وتأتي هذه المحادثات بالتزامن مع تجدد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، حسب وكالة فرانس برس.

وقد وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مدينة العلمين شمال مصر السبت، للمشاركة في الاجتماع الذي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعته.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "لقاء قمة سيجمع الرئيس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأن عباس سوف يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

كما وصل صباح السبت متزعم حماس إسماعيل هنية إلى مصر على رأس وفد من الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أنها تقاطع هذا الاجتماع احتجاجاً على اعتقال عدد من أعضائها وأعضاء فصائل أخرى في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

والفصيلان الفلسطينيان الرئيسان، فتح بقيادة محمود عباس وحماس، على خلاف منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.

وأفاد مسؤول فلسطيني سيشارك في الاجتماع أن لقاء الأحد في مصر يهدف إلى "إنهاء الانقسام".

وتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع يرمي إلى "الاتفاق على خطة وطنية للتعامل مع ممارسات إسرائيل المتطرفة وعدوانها" و"إنهاء الانقسام لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

بدوره، قال طاهر النونو المسؤول في حماس ومستشار إسماعيل هنية لفرانس برس إن الحركة "تريد توحيد الموقف الفلسطيني والاتفاق على خطة وطنية... للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي".

(م ش)